15 апреля в Департаменте труда и занятости населения Владимирской области на совещании с...

15 апреля в Департаменте труда и занятости населения Владимирской области на совещании с директорами центров занятости обсудили ситуацию на региональном рынке труда по итогам первого квартала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.«Ситуация остаётся стабильной, количество заявленных вакансий превышает численность безработных граждан, коэффициент напряжённости составляет 0,4 незанятых на одну вакансию, уровень безработицы по-прежнему составляет 0,8 процента. Численность безработных практически не изменилась: на 1 января в органах службы занятости было зарегистрировано 5634 человека в таком статусе, а на 15 апреля − 5643. На 13,4 процента снизилась потребность предприятий в работниках», − отметил директор департамента Андрей Григорьев. Он добавил, что мониторинг регионального рынка труда ведётся ежедневно, кадровая обстановка на предприятиях и организациях области оперативно отслеживается и при необходимости принимаются соответствующие меры.Также на совещании говорилось о трудоустройстве граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По данным на 18 апреля, трудоустроиться желает 881 человек, 245 − рассматривают возможность трудоустройства, 35 − уже приступили к работе, остальные находятся в процессе оформления документов. Во всех пунктах временного размещения проводятся консультации по вопросам трудоустройства. Прибывшим гражданам сотрудники центров занятости предоставляют услуги в области содействия занятости, помогают с адаптацией, 202 человека получили психологическую помощь.Фото: https://pixabay.com/ru/