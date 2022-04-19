Депутаты социального комитета Заксобрания держат на контроле ситуацию с размещением вынужденных переселенцев в регионе.

Депутаты социального комитета Заксобрания держат на контроле ситуацию с размещением вынужденных переселенцев в регионе.В каких условиях живут люди, что их волнует и какая помощь требуется, парламентарии убедились лично, выехав в пункты временного размещения (ПВР).Наша область приняла уже 1775 вынужденных переселенцев из республик Донбасса. Около трети прибыли к нам самостоятельно - они обустроились у родных и друзей. Основная же часть - 1252 человека - остановились в 31 пункте временного размещения.В чём нуждаются?Решением комитета ЗС по соцполитике его депутаты навестили переселенцев в нескольких ПВР области. В рабочую поездку отправился и заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов:- Члены комитета представляют разные фракции, поэтому весь депутатский корпус будет максимально информирован и погружен в те вопросы, которые необходимо решить для комфортного пребывания переселенцев в областных ПВР.Перед поездкой депутаты обзвонили руководство пунктов временного размещения и выяснили, в чём люди особенно нуждаются. Конечно, все захватили с собой подарки и пакеты с самым необходимым.Председатель комитета, депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков отправился в Судогодский район. В пункте временного размещения, расположенном в общежитии Муромцевского лесотехнического техникума, обустроились 22 переселенца. Депутат убедился, что с детскими садами и учёбой детей вопросы решили сразу, необходимые прививки и медицинское обслуживание получили все, а над трудоустройством взрослых власти активно работают прямо сейчас. Заметил председатель комитета и радушие местных жителей - переселенцам помогают вещами, привозят местное, свежайшее судогодское молоко.- Встретили их как родных. Много помогают и жители города, и представители бизнеса, и администрация. Людей обеспечили всем необходимым, они довольны. Конечно, звучат пожелания, что хочется вернуться домой, но кто-то и здесь уже нашел работу и собирается жить в нашей области, - поделился впечатлениями Сергей Бирюков.Как решают проблемы?Депутат ЗС от фракции «Единая Россия» Инна Гаврилова выехала с мониторингом в Ковров. В городе оружейников она посетила сразу 2 пункта временного размещения переселенцев. Педагог с большим стажем, конечно, живо интересовалась не только тем, как решают вопросы с определением ребят в детские сады и школы, но и, в первую очередь, убедилась в том, что прибывшим оказывают максимально возможную социальную поддержку. Депутат не исключает, что может понадобиться и помощь законотворцев.- Одеждой, продуктами людей, благодаря гуманитарной помощи, обеспечили, условия проживания хорошие. Актуально сейчас заняться лекарственным обеспечением, потому что среди приехавших есть те, кто нуждается в постоянном приёме медикаментов, есть инвалиды. У нас такие категории пользуются льготами. Возможно, потребуются некие законодательные шаги. Надо упрощать процедуру получения статуса для разрешения на работу - люди готовы выходить хоть завтра, им надо кормить семьи. Как директор школы я вижу и специфические проблемы. В частности, необходимо организовать помощь в прохождении медосмотров, чтобы детей можно было устроить в детсады и школы, а родители смогли выйти на работу. В целом, пришло время уже системных решений. «Скорую помощь» оказали, но надо осознать, что переселенцы -наши общие новые реалии», - говорит Инна Гаврилова.Проведать переселенцев в Муроме отправился депутат от ЛДПР Юрий Пронюшкин. Совсем недавно эти люди прятались от обстрелов украинскими военными, а сейчас уже вполне освоились на новом месте. Конечно, за новостями с родины все постоянно следят с волнением, но некоторые жители Донбасса уже решили, что останутся в Муроме насовсем.- Мы много разговаривали. Часть из этих людей не хотят возвращаться обратно, по крайней мере сейчас. Нам очень важно продумать дальнейшие действия. Людей важно обеспечить жильём, решить вопрос с гражданством. Чтобы немного порадовать детишек и взрослых, привёз им несколько коробок сладких гостинцев. Сейчас необходимо сделать всё, чтобы люди поскорее вернулись к нормальной жизни, - рассказал Юрий Пронюшкин.Кто готов помочь?Лариса Емельянова, депутат от фракции КПРФ, выбрала для рабочей поездки Киржач. Туда же отправилась и Наталья Пронина - это её округ. В городе сейчас работают 2 ПВР, приютившие 44 переселенца. Вопросы и просьбы, заданные депутату, в общем, типичны в сложившейся ситуации. Многих беженцев российские военные, расчистив руины, поднимали из подвалов, где те прятались от артналётов. Людей прикрывали бронетехникой и помогали добраться в безопасное место для эвакуации. У многих с собой не было никаких вещей. Минимум необходимого переселенцы получили уже в России.- Мы оставили свои номера телефонов, и, если будут к нам какие-то вопросы - юридические или какие-то другие жизненные проблемы - пожалуйста, пусть звонят, мы всегда готовы на них ответить и помочь решить, - сообщила Лариса Емельянова.Кому пригодится компьютер?Заместитель председателя ЗС Роман Кавинов рассказал, что на его точке тоже «всё в порядке». Вице-спикер посетил пункт временного размещения в деревне Пенкино, Камешковского района. Пункт очень удобный, он находится в бывшем детском неврологическом санатории. Детей среди прибывших много. Ребята готовятся возобновить школьные занятия. По предварительному звонку Роман Кавинов узнал, что им очень нужен компьютер. С таким подарком депутат от фракции «Единая Россия» и отправился в гости. Дети пообещали быстро нагнать упущенное по программе обучения, а взрослые конечно, поблагодарили за заботу.- Как и везде, много детей. Приехавшие со мной волонтёры «Единой России» устроили ребятишкам праздник. Для старших привёз компьютер - со следующей недели идут в школу, точно пригодится. Поговорил со взрослыми - все из Мариуполя. У каждого своя история. Даже если дом цел - без воды и света долго не протянешь. Среди приехавших одинокая бабушка, 90 лет. Едва выбралась из погреба разрушенного в боях дома. Молилась у единственного сохранившегося угла. Подошёл человек в камуфляже. Молча обнял за плечи, увёл к БТР, привёз в безопасное место. А вскоре оказалась на Владимирской земле. Ничего, скоро наши военные вернут этой бабушке, всем людям Донбасса нормальную жизнь. Всё наладится. Обязательно, - уверен Роман Кавинов.Где поменять гривны?В марте с вынужденными переселенцами встречался и председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв. Первый же вопрос, который ему задали, - как поменять гривны на рубли. На тот момент система была ещё не отработана, но спикер ЗС пообещал обязательно выйти с этим вопросом к руководству Центробанка. Наверняка, с подобной просьбой в ведомство Эльвиры Набиуллиной обращались из всех регионов, принимающих вынужденных переселенцев. ЦБ дал ответ буквально на днях - его можно найти в интернете. Деньги поменять можно, и это право дали именно вынужденным переселенцам.