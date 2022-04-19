С рабочим визитом регион сегодня посетил руководитель федерального проекта ЗдравКонтроль Евгений...

С рабочим визитом регион сегодня посетил руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов, член Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг.К федеральному проекту "ЗдравКонтроль" Владимирская область присоединилась в начале апреля. Его основная задача - повысить качество и доступность медпомощи. В мессенджере "Телеграм" для жителей региона созданы 2 медицинских чата, в которых можно оставлять обращения и получать ответы от представителей больниц и поликлиник. Темы: от проблемы записи к врачу до очередей. Сегодня вместе с главой регионального облздрава Артёмом Осиповым Евгений Мартынов даст первые оценки работы медчатов.Насколько эффективны медчаты в Телеграмм? Ковид изменил привычный уклад поликлиник и больниц. Для открытого диалога пациентов и врачей во Владимирской области и ещё в 17 регионах страны запущены телеграм-чаты в рамках федерального проекта "ЗдравКонтроль". Задача - повысить качество и доступность медпомощи. Такие чаты - не только прямой контакт с медиками, но и площадка для организации различных форумов, дней здоровья, проведения соцопросов.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Это инструмент, который призван помогать и решать проблемы. В оба этих чата присоединились уже порядка двух тысяч человек. Даже уже выше трех тысяч человек. Это достаточно высокая цифра для начала этого проекта. Уже мы обработали больше двухсот обращений.Во Владимирской области эти чаты работают уже две недели. Самые популярные темы: проблемы записи ко врачу, вакцинация, условия медстрахования. Чаты станут удобным инструментом для анализа, говорят чиновники. Присоединиться и задать свои вопросы можно по закрытым ссылкам. Их можно найти на сайте администрации области.Евгений Мартынов, член Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг:- Никакой финансовой нагрузки с точки зрения бюджетного финансирования со стороны Владимирской области не требуется для реализации этого проекта. Мы очень благодарны поддержке Фонда президентских грантов.Чаты - уход от формальностей, считает руководитель "ЗдравКонтроля". Важно, чтобы у жителей была возможность пообщаться с врачами лично. Евгений Мартынов и сам посетил детскую и взрослую поликлиники областного центра, поговорил с родителями и проверил там каждый уголок.Евгений Мартынов, член Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг:- Я приятно удивлен. Действительно, такие поликлиники должны быть везде. Это образец для подражания. Собственно говоря, здесь даже не очень интересно мне, потому что, в принципе, практически нет каких-то замечаний.Как только чаты наберут популярность, количество категорий обращений расширят. В планах - обсуждение вопросов по обеспечению льготными лекарствами.Любовь Клюквина, Андрей Синягин. “Вести-Владимир»