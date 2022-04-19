В Екатеринбурге полиция задержала женщину, которую подозревают в кражах у пенсионеров.

В Екатеринбурге полиция задержала женщину, которую подозревают в кражах у пенсионеров.В апреле оперативникам начали поступать заявления о кражах у пожилых людей. Схема отбора денег во всех случаях была одинаковая: неизвестная женщина представлялась стариках знакомой их родственников."Она представилась знакомой ее дочери, которая якобы передала для старушки посылку с продуктами. При этом стоимость посылки якобы составляла 30 тысяч рублей", – рассказали в полиции о краже у 90-летней пенсионерки.Оперативникам удалось выяснить, что к делу причастна ранее судимая 62-летняя жительница Омска. По данным , против задержанной возбудили уголовное дело.