Развод родителей навсегда оставляет свой след на ребенке, однако подчас последствия неспособности взрослых договориться могут оказываться поистине ужасающими.

Развод родителей навсегда оставляет свой след на ребенке, однако подчас последствия неспособности взрослых договориться могут оказываться поистине ужасающими.Все решения, которые человек принимает во взрослом возрасте, осознанно или не осознанно возникают на основе его детского опыта, наблюдения за окружающей действительностью и, в первую очередь, за родителями. Некоторые травмы, перенесенные в раннем возрасте, способны навсегда изменить жизнь человека, причем сам он, возможно, даже не будет задумываться о причинах."Психика старается это спрятать поглубже, мы эти травматичные события забываем, но чем сильнее травма, тем глубже она находится, тем сложнее достать и понять причину психического расстройства во взрослом возрасте. И именно во власти родителей не дать ребенку получить эту травму, которая потом будет являться причиной для его разрушенной жизни", – рассказала психолог Наталья Суздальцева."Если взрослые не могут между собой договориться, дети в любом случае не должны страдать", – уверен Илья Саглиани.В качестве примера такого травматичного для ребенка разрыва он приводит пример своей знакомой Ксении Глухович. Девушка рассказывает, что с отцом своего сына Димы они расстались, когда ребенку было всего несколько месяцев. Тогда мужчина не проявлял особого интереса к мальчику, однако спустя четыре месяца забрал к себе и не отдает матери."Дима, сын Ксении Глухович оказался в ситуации, когда его отец и родственники отца из-за своего самолюбия постоянно травмируют психику ребенка, настраивая его против своей матери. Но они не понимают, что будущее ребенка закладывается в ровном, уважительном отношении между родителями", – заметила Наталья Суздальцева.Сейчас мальчик видит, что родительство – это нечто, связанное с постоянными стрессами и скандалами. Такое впечатление может навсегда отвернуть его от идеи завести собственную семью, считает специалист."Еще внутреннее разделение ребенка на хорошего сына для мамы, но плохого для папы и наоборот – хорошего для папы, но плохого для мамы. А быть одновременно плохим и хорошим – так закладываются биполярные расстройства, раздвоения личности, сильная амбивалентность, другие психозы", – добавила она."То, что уже случилось с Димой – будет причиной его поддерживающей терапии с психологами всю жизнь", – уверена психолог."Если хотя бы один родитель облегчит участь Димы – и скажет ему, что будет любить его, даже без ответного чувства даже если Дима будет его ненавидеть – то даст ему надежду, как минимум, на создание своей будущей семьи", – подчеркнула она.