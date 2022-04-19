Онлайн-кинотеатру KION 20 апреля исполняется один год. Мультимедийная платформа, созданная МТС, подготовила к своему дню рождения специальную праздничную акцию: новым подписчикам ..

Онлайн-кинотеатру KION 20 апреля исполняется один год. Мультимедийная платформа, созданная МТС, подготовила к своему дню рождения специальную праздничную акцию: новым подписчикам онлайн-кинотеатра предлагается бесплатный доступ к платформе на два месяца, а для текущих пользователей подготовлена специальная скидка при оформлении годовой подписки.За год существования онлайн-кинотеатр выпустил 26 оригинальных проектов линейки KION Originals, завоевал любовь миллионов зрителей и получил более 20 российских и международных контентных и маркетинговых наград, в том числе национальной премии «Золотой Орел», Нью-Йоркского международного кинофестиваля, фестиваля телесериалов «Пилот».Платформа KION стала известна широкой аудитории благодаря знаковым оригинальным проектам: «Хрустальный» режиссера Душана Глигорова с Антоном Васильевым и Николаем Шрайбером, «Клиника счастья» режиссера Александра Кириенко с Дарьей Мороз и Анатолием Белым, «Почка» режиссера Наталии Мещаниновой с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко, «Коса» режиссера Игоря Волошина с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым, «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики со Светланой Ивановой и Андреем Козловым.Оригинальные проекты онлайн-кинотеатра были высоко оценены и профессиональным журналистским сообществом: во многочисленных рейтингах по итогам 2021 года оригинальные фильмы и сериалы KION Originals занимали лидирующие позиции по результатам опросов кино- и телекритиков.В честь дня рождения онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатный доступ на два месяца. Подключить промо-период можно в период с 15 апреля по 10 мая 2022 года. Начиная с третьего месяца, подписка продлится по специальной цене — 199 рублей в месяц.Предложением можно будет воспользоваться по промокоду PODAROK. Предложение доступно абонентам любых операторов мобильной связи. При этом у абонентов МТС есть бонус — при просмотре KION мобильный трафик не расходуется.Для существующих подписчиков онлайн-кинотеатр подготовил специальное предложение — подписку на год со скидкой 50%. Вместо суммы в 1890 рублей текущие подписчики смогут оформить продление на год всего за 899 рублей. это более 195 популярных и специальных ТВ-каналов, тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов на любой вкус, в том числе эксклюзивные оригинальные проекты, доступные только на . Участвовать в акции могут как новые, так и существующие подписчики онлайн-кинотеатра.