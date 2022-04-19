Эксперт призвал председателя Центробанка в условиях санкций освободить россиян от штрафов за просрочки по ипотеке.

Эксперт призвал председателя Центробанка в условиях санкций освободить россиян от штрафов за просрочки по ипотеке.После начала специальной военной операции на Украине западные страны начали оказывать сильнейшее экономическое давление на Россию. Под удар санкций попали не только государственные и частные компании, но и обычные люди. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов полагает, что в условиях ограничений одной из самых незащищенных категорий стали граждане с ипотечными кредитами.В этой связи он обратился к главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с призывом отменить штрафы за просроченную оплату по ипотеке до конца текущего года. Эксперт напомнил, что с конца февраля 2022 года граждане нашей страны вынуждены погашать долги перед банками, находясь под давлением экономических санкций Запада.С его письмом для председателя ЦБ ознакомилась редакция . Аналитик напомнил, что сегодня закон позволяет россиянам воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами всего лишь один раз за весь период действия договора. Такая мера позволяет снизить размер выплаты или приостановить взносы сроком до полугода.Меж тем, не исключено, что текущая экономическая ситуация может усугубить положение людей, взявших ипотеку. Эксперт предложил не наказывать граждан, если они просрочат сроки погашения кредита. По мнению специалиста, до конца 2022 года банковскому сообществу необходимо отказаться от штрафов за задержку оплаты.