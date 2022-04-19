В 4 утра 19 апреля 2022 года в Александровском районе в СНТ «Сказка» произошел крупный пожар в...

В 4 утра 19 апреля 2022 года в Александровском районе в СНТ «Сказка» произошел крупный пожар в дачном доме №55.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 60 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. Личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/