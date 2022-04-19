Депутат Госдумы рассказал, что изменится в жизни российских даччников в 2022 году.

Депутат Госдумы рассказал, что изменится в жизни российских даччников в 2022 году.С окончательным установлением теплой погоды в России откроется дачный сезон. Совсем скоро жители городов отправятся на свои загородные участки, чтобы в компании семьи и друзей провести пикники, а также поработать на своих огородах. Меж тем, им обязательно следует знать о специальных законодательных поправках, введенных в действие в 2022 году.Что изменится в жизни российских дачников, в интервью "Парламентской газете" рассказал депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин. По его словам, штрафы будут введены даже за шашлыки. Однако законодатели предусмотрели для огородников и новые льготы.Итак, с нового года при продаже дачного имущества НДФЛ будет распространяться лишь на 70% стоимости по кадастру. Это правило действует в случаях, если участок или дом были в собственности меньше определенного периода. Меж тем, семьи с двумя и более детьми вовсе освобождаются от уплаты налога.Кроме того, огородники смогут рассчитывать на льготные или даже бесплатные места на ярмарках, где они смогут продавать собственные овощи, фрукты, зелень или цветы. Об этом сообщает издание .Законодательные поправки также установили штрафы для дачников. Теперь взыскание можно получить за использование мангала в пределах пяти метров от дома или двух – от забора и беседки. Наказать россиян могут и за скопления мусора на участке или мытье автомобиля.