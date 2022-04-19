Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала «Чернобыль», в основе которого лежат реальные факты. Напряженный 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий,

Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала «Чернобыль», в основе которого лежат реальные факты. Напряженный 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий, которые разворачивались в Чернобыле и вокруг него до и после рокового апреля 1986 года. Сериал создан специально для видеосервиса и войдет в линейку Wink Originals. Начиная с 19 апреля 2022 года каждый вторник будет