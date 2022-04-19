Региональное отделение партии «Новые люди» анонсировало проведение нового регионального форума. Мероприятие получило название «Новые возможности» и направлено на разработку мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

Региональное отделение партии «Новые люди» анонсировало проведение нового регионального форума. Мероприятие получило название «Новые возможности» и направлено на разработку мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.Спикерами форума станут опытные предприниматели и коучи, однако главным хедлайнером форума станет глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин, который сможет в живую пообщаться с предпринимателями и собрать пожелания по мерам поддержки МСП как в нашем регионе, так и во всей стране.На форуме пройдёт презентация работы новой Федеральной образовательной программы молодёжного предпринимательства «Я в деле», запущенной месяц назад партией «Новые люди». В рамках презентации, участники программы продемонстрируют проекты, которые разработали молодые предприниматели, при этом оценивать представленные проекты будут авторитетные предприниматели, которые смогут поделиться историей своего успеха.«Это новое для нашего региона мероприятие и формат его проведения будет нестандартным. Помимо традиционного нетворкинга и кофе-брейка будет организована живая музыка и созданы условия для формирования полноценного предпринимательского сообщества. Главным же достижением форума станет живое общение молодых начинающих предпринимателей с опытными мастерами своего дела, что позволит передать свой опыт и помочь молодым ребятам запустить свой проект. Всех секретов раскрывать не буду, приходите на форум и увидите все своими глазами»,— комментирует секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Роман Степанов.Время и место проведения форума: 12:00-18:00, 23 апреля 2022 года, г. Владимир, Московское шоссе, д. 5 А (ГРК «Русская деревня»).Контакт для СМИ: +7 (985) 800 96 70 Степанов Роман.