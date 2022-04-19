В регион прибыли 138 женщин, 116 мужчин и 59 детей.

Очередной поезд привёз во Владимирскую область 313 беженцев из ЛНР и ДНР. В регион прибыли 138 женщин, 116 мужчин и 59 детей. На перроне владимирского железнодорожного вокзала их встречали заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, волонтёры, спасатели и медики.Переселенцев доставили в пункты временного размещения во Владимире, Гусь-Хрустальном, Гороховце, Вязниках, Ковровском, Киржаче, Коврове, Суздале, в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.«Все эвакуированные получат горячее питание, встанут на учёт. Жители Донбасса прибывают практически без личных вещей. Им необходима наша поддержка», − отметил Дмитрий Лызлов.В каждом ПВР существует потребность в адресной гуманитарной помощи. Уточнить перечень вещей, требующихся прибывающим из самопровозглашённых республик, можно по телефонам, размещённым на Белого дома.