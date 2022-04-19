Пассажир белой Лады получил травмы головы и рваную рану уха. Он доставлен в больницу. Напомним, что авария произошла на проспекте Ленина во Владимире в понедельник, 18 апреля. Сергей Марканов,

Пассажир белой Лады получил травмы головы и рваную рану уха. Он доставлен в больницу. Напомним, что авария произошла на проспекте Ленина во Владимире в понедельник, 18 апреля. Сергей Марканов, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру Водитель ВАЗ-2114 2000 года рождения. житель города Гусь-Хрустальный, двигаясь по проспекту Ленина в направлении Золотых ворот, допустил выезд на