В Суздале завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он...

В Суздале завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.Как сообщили в пресс-службе Следкома, в ночное время 28 февраля 2022 года обвиняемый и потерпевшая находились по месту жительства и употребляли спиртное. В ходе распития алкоголя между ними произошел словесный конфликт. На фоне возникшей неприязни мужчина взял нож и нанес женщине не менее 3 ударов в область лица и туловища.От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/