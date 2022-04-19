Судебные приставы Владимирской области взыскали свыше 240 тысяч рублей заработной платы сотрудникам...

Судебные приставы Владимирской области взыскали свыше 240 тысяч рублей заработной платы сотрудникам предприятия по производству и поставке трубопроводной арматуры. Организация в период от одного до трёх месяцев не выплачивала денежные средства десяти своим работникам.Жители региона обратились с исполнительными листами в отделение судебных приставов Гусь-Хрустального района о взыскании невыплаченной заработной платы.Судебный пристав уведомил акционерное общество о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольного исполнения. Однако предприятие добровольно не исполнило требования, поэтому в отношении должника был принят комплекс мер принудительного исполнения.Судебный пристав применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на расчетные счета должника и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора как вид штрафной санкции.После этого денежные средства в кратчайшие сроки поступили взыскателям. Права десяти работников производственного предприятия восстановлены, рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.