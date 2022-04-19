Подробности о спецоперации России на Украине через призму главных действующих лиц.

Подробности о спецоперации России на Украине через призму главных действующих лиц.Лидеры западных государств после начала специальной военной операции по защите суверенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о поддержке Незалежной, однако реальность внесла свои корректировки. Президент Франции Эммануль Макрон отказался встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.В министерстве иностранных дел Пятой республики подчеркнули, что глава государства не будет совершать "символических" визитов в Киев. Разумеется, у Макрона есть дела поважнее. У политика на носу с Марин Ле Пен.Сам украинский главнокомандующий за это время успел вновь опозориться. Зеленский, записывая очередное обращение к народу, признался в любви к согражданам. Однако зрителей эфира больше удивил тот факт, политик крутился в кресле. Главу государства заподозрили в неадекватности, предложив проспаться. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".Кстати, Глава Незалежной рассмешил не только пользователей сети, но и чеченского лидера Рамзана Кадырова. Президент Украины заявил о готовности биться против России хоть десять лет.В ответ на это Кадыров с иронией заметил, что у нашей страны нет столько времени. Ранее политик скептически оценил переговорный процесс Москвы и Киева, заявив о начале .Не остался без внимания и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. К премьер-министру обратились наемники, задержанные в Мариуполе. Через своих родных британцы попросили обменять их на лидера украинской оппозиции .