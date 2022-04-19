Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Все реки вскрылись ото льда. В среднем за...

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Все реки вскрылись ото льда. В среднем за сутки уровень воды на реках области поднялся на 30 см.На территории области остаются подтопленными 2 низководных моста (Собинский и Александровский районы), 5 участков дорог (2 Александровский район, 1 Собинский район, 1 Петушинский район, 1 Судогодский район), 161 приусадебный участок (32 Судогодский район, 35 Киржачский район, 77 Петушинский район,4 г. Владимир, 9 Суздальский район, 4 Собинский район), 1 жилой дом (н.п. Труд Петушинского района). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.На контроле находится функционирование понтонной переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе. В рамках превентивных мероприятий согласно плану с 14.30 15 апреля понтонный мост разведён. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребенка.На ближайшие сутки прогнозируется:- перелив дорожного полотна водами реки Клязьма в микрорайоне Большие Сокольники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/