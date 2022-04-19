Если американский видеохостинг YouTube не собирается соблюдать российские законы и права своих...

Если американский видеохостинг YouTube не собирается соблюдать российские законы и права своих пользователей, то стоит серьезно задуматься о его дальнейшей работе в России. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Поводом для такого заявления стала блокировка региональных каналов, в том числе ГТРК «Ставрополье», «Краснодар» и «Вайнах».«Сегодня мы можем говорить о развитии российских альтернатив YouTube, у нас есть возможность донести до пользователей достоверную информацию. Нам следует и дальше двигаться по пути развития цифрового суверенитета России», — прокомментировал Рифат Сабитов.Ранее Роскомнадзор потребовал от американской корпорации снять все ограничения с YouTube-каналов российских региональных филиалов ВГТРК.По данным ведомства, введенные ограничительные меры нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.Фото: Общественная палата РФГТРК «Ставрополье»