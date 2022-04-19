Тем временем в регионе введен пожароопасный сезон - он продлится до 18 октября. Работники лесного...

Тем временем в регионе введен пожароопасный сезон - он продлится до 18 октября. Работники лесного хозяйства готовятся бороться с пожарами.По словам директора департамента лесного хозяйства Евгения Малышева, в прошлом году из-за пожаров погибло порядка семидесяти гектаров леса. И в 95 процентах случаев причина возгорания - человеческий фактор: неосторожное обращение с огнём. Чиновник еще раз напомнил, что такого рода нарушения предусматривают не только административную ответственность.Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области:- Если это стало причиной пожара, в том числе и лесного, то квалификация будет происходить по более тяжелой его части - 4 часть статьи 8.32. Там штраф начинается от 5 тысяч рублей и далее эти последствия могут быть вплоть до уголовной ответственности и взыскания ущерба, причиненного этими действиями.