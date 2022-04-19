По данным токсикологического мониторинга в 1 квартале 2022 года на территории Владимирской области...

По данным токсикологического мониторинга в 1 квартале 2022 года на территории Владимирской области было зарегистрировано 60 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией пищевого и не пищевого назначения, из которых 47 случаев с летальным исходом (в 1 квартале 2021 года - 85 случаев отравлений, из них 57 случаев отравлений закончились летально). Согласно полученным данным, количество отравлений спиртосодержащими жидкостями пищевого и непищевого назначения снизилось почти на 30% по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. По смертности количество отравлений с летальным исходом относительно 1 квартала 2021 года снизилось на 17,5%.Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией наибольший удельный вес составляют мужчины – 86,7% и 13,3% женщины. В социальной структуре пострадавших наибольшую долю составляют безработные (48,3 %), далее - пенсионеры (23,3 %), работающее население – 20 %, также зафиксировано 5 случаев отравления среди детей школьного возраста.За 1 квартал 2022 года зарегистрировано отравлений этиловым спиртом 44 случая, из которых 39 случаев с летальным исходом (аналогичный период 2021 года – 61 случай, из которых 49 случаев смертельных). Суррогатами алкоголя - 9 случаев, с летальным исходом отравлений – 1 случай (1 квартал 2021 года – 12 случаев, из них 2 – с летальным исходом).Спиртосодержащими жидкостями не пищевого назначения отравилось 7 человек (в 1 квартале 2020 года – 9 случаев). Все отравления закончились летальным исходом.Место приобретения данных веществ неизвестно, характер отравлений 96,7% случаев пострадавших является индивидуальным, также зарегистрировано 2 семейных случая отравления.Основной причиной отравлений спиртосодержащей продукцией является употребление как пищевой, так и непредназначенной для употребления в пищу этанолсодержащей продукции. Случаи отравлений становятся следствием чрезмерного употребления алкогольсодержащих напитков, не соблюдения возрастных ограничений на прием алкогольных напитков, употребление суррогатной, не предназначенной для употребления внутрь организма продукции, а также использование алкогольной продукции, изготовленной в домашних условиях или приобретенной вне специализированных магазинов, имеющих разрешение на продажу алкоголя.Фото: https://pixabay.com/ru/