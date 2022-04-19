Прокуратура Селивановского района провела проверку по вопросу обеспечения детей-инвалидов...

Прокуратура Селивановского района провела проверку по вопросу обеспечения детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами «Сейзар» и Перампанел «Файкомпа».Пресс-служба прокуратуры сообщила, что департамент здравоохранения Владимирской области не обеспечил пациентов необходимыми лекарствами, в связи с чем, законные представители несовершеннолетних были вынуждены за счет личных средств приобретать лекарственные препараты.По итогам проверки прокуратурой района в суд направлено два исковых заявления с требованиями о взыскании с Департамента здравоохранения Владимирской области денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов по медицинским показаниям, а также компенсации морального вреда.Решениями Октябрьского районного суда г. Владимира исковые требования прокурора удовлетворены, решения в законную силу не вступили.Фото: https://pixabay.com/ru/