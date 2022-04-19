Заслуженные мастера спорта Антон и Светлана Фолифоровы из Коврова выиграли Кубок России по...

Заслуженные мастера спорта Антон и Светлана Фолифоровы из Коврова выиграли Кубок России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который прошел в Ставропольском крае. Об этом сообщили на официальном telegram-канале адмиинистрации Владимирской области.Вновь показав свой высокий класс, спортсмены завоевали 4 медали: три золота и бронзу. Поздравляем чету Фолифоровых и желаем им дальнейших успехов и побед!Фото: ГБУ ВО «СШОР по СО»