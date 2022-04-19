Ситуация на рынке труда Владимирской области остается стабильной. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. В департаменте

Ситуация на рынке труда Владимирской области остается стабильной. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. В департаменте труда и занятости населения Владимирской области на совещании с директорами центров занятости обсудили ситуацию на региональном рынке труда по итогам первого квартала 2022 года. «Ситуация остаётся стабильной, количество заявленных вакансий превышает численность