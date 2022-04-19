Ребятам не выдавали льготные препараты: «Сейзар» и «Перампанел Файкомпа». Семьи вынуждены были приобретать медикаменты за свой счёт.

Прокуратура Селивановского района взыскала с департамента здравоохранения деньги за жизненно важные лекарства для двух детей-инвалидов. Об этом рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Татьяна Логинова.Ребятам не выдавали льготные препараты: «Сейзар» и «Перампанел Файкомпа». Семьи вынуждены были приобретать медикаменты за свой счёт.Надзорное ведомство подало два иска в суд, который обязал возместить владимирцам расходы на терапию, а также компенсировать моральный вред.Решения в законную силу пока не вступили.