К своим 58 годам Азиза добилась больших успехов в карьере, обрела невероятную популярность в странах СНГ, покорила сердца миллионов слушателей. К сожалению, в личной жизни ей не так повезло.

К своим 58 годам Азиза добилась больших успехов в карьере, обрела невероятную популярность в странах СНГ, покорила сердца миллионов слушателей. К сожалению, в личной жизни ей не так повезло.Родители Азизы прожили в счастливом браке много лет. Имея перед глазами такой пример, артистка тоже мечтала создать крепкую семью и отчаянно искала свою любовь. В жизни певицы было много романов, несколько попыток стать матерью и даже отношения с женатыми мужчинами. Каждый раз звезда искренне верила, что нашла свое счастье, но все заканчивалось разочарованием, или, того хуже, трагедией.В начале 90-х исполнительница состояла в серьезных отношениях с композитором и своим концертным директором Игорем Малаховым. Пара была счастлива и даже ждала ребенка – многим известно, насколько печально закончилась эта история.6 октября 1991 году произошла потасовка, в результате которой погиб Игорь Тальков. Азиза в тот момент находилась в соседней гримерке. Возлюбленный певицы стал одним из подозреваемых, а она потеряла малыша. После этого певица еще не раз готовилась стать матерью, но все ее беременности заканчивались трагически.Азиза всегда мечтала о большой семье и упорно шла к своей цели. Она крутила романы со многими мужчинами, планировала свадьбу с бизнесменом Александром Бродолиным и пыталась найти свое счастье с женатыми артистами. По рассказам певицы, в плен ее обаяния попались даже Николай Караченцов и Александр Абдулов, но это не закончилось ничем хорошим.Звезда утверждала, якобы ее отношения с Николаем Караченцовым были серьезными и едва не привели к разводу артиста с Людмилой Поргиной. Однако мама Азизы вынудила ее забыть про этот роман. С Александром Абдуловым, по словам исполнительницы, у нее возникло взаимное притяжение. Эта связь тоже закончилась по инициативе певицы.Поклонники много лет наблюдали за тем, как Азиза пытается устроить личную жизнь. Поэтому в прошлом году, когда артистка наконец вышла замуж, многие выдохнули с облегчением. Мужем звезды стал итальянский бизнесмен Александро Лортэ, который моложе ее на 15 лет. Казалось, теперь она станет по-настоящему счастливой. Однако первый официальный брак Азизы тоже обернулся разочарованием.Исполнительница испробовала разные методы, чтобы подарить молодому супругу кровных наследников, но ничего не вышло. В феврале этого года стало известно, что возлюбленные развелись. Получается, что личная жизнь Азизы в очередной раз пошла под откос. Певица снова осталась одна и решила единственному племяннику. Судя по всему, на этот раз знаменитость решила окончательно оставить попытки стать матерью и смирилась со своей бездетностью.