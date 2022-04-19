Таврида запускает регистрацию на первый поток координаторов нового образовательного сезона. Это...

Таврида запускает регистрацию на первый поток координаторов нового образовательного сезона. Это возможность получить опыт организации крупного проекта на побережье Черного моря.По сути, условие одно: возраст - от 20 до 30 лет. Приветствуются студенты и выпускники вузов направлений "Сервис и туризм", "Педагогика", "Психология". У Центра практики арт-кластера "Таврида"- много направлений работы. Все подробности - на сайте. Таврида.Арт - настоящая экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в разных индустриях. Это возможность найти единомышленников, получить грант на свою идею. И все это на берегу моря.