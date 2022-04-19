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Жители Владимира, желающие проголосовать за одной из восьми территорий, столкнулись с техническими проблемами. Сервис госуслуг временно недоступен.Одни вовсе не могут проголосовать, вторые «достучались» с 10, 20, 30 раза, третьи - махнули рукой и забыли, чтобы не тратить время и нервы. При этом учтено уже несколько тысяч голосов владимирцев.Власти сообщают, что разработчики в курсе проблемы. Она актуальна не только во Владимирской области, но и по всей стране в целом.Проблема в правильности занесения данных в личном кабинете портала «Госуслуг». Программисты занимаются устранением неполадок. Сроки восстановления нормального режима работы не уточняются.Напомним, что в процедуре выбора могут участвовать все россияне старше 14 лет. Отбор начался 15 апреля и завершится 30 мая.