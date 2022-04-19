Дарья Волга прославилась после выхода телесаги Петербургские тайны, полюбилась зрителям во многих фильмах и сериалах и даже стала ведущей Давай поженимся. Помимо успехов в карьере, актриса смогла устроить свою личную жизнь и создать крепкую семью. Вот только многие зрители недоумевают, куда же она пропала...

Дарья Волга прославилась после выхода телесаги "Петербургские тайны", полюбилась зрителям во многих фильмах и сериалах и даже стала ведущей "Давай поженимся". Помимо успехов в карьере, актриса смогла устроить свою личную жизнь и создать крепкую семью. Вот только многие зрители недоумевают, куда же она пропала...Дарья Волга родилась в Киеве в 1974 году. Уже с ранних лет будущая актриса знала, что пойдет по стопам матери, которая играла в театре. Однако добиться этой цели было нелегко. После окончания школы Волга пробовала поступить во ВГИК, но не прошла экзамены. Опустить руки Дарье не позволила счастливая случайность.Раздосадованная абитуриентка шла по коридорам вуза с поникшей головой и наткнулась на Армена Джигарханяна. Чтобы утешить девушку, артист предложил ей стать вольной слушательницей на его курсе. Уже после первой сессии некоторых студентов отчислили, а Дарья попала на одно из освободившихся мест. После этого ей в жизни еще не раз улыбалась удача.Уже на втором курсе Дарья Волга дебютировала в кино, а позже сыграла роль дочери главной героини в сериале "Петербургские тайны" и запомнилась зрителям. Окончив ВГИК с красным дипломом, актриса делала успехи в карьере, но не забывала и про личную жизнь. Во многом именно из-за этого Дарью и потеряли российские поклонники – она встретила свою любовь и перебралась в другую страну.Супругом звезды стал Андрей Франчук – ее соотечественник иIT-специалист. В начале нулевых влюбленные узаконили свои отношения и переехали в Новую Зеландию, где начали строить новую жизнь. Дарья окончила режиссерский факультет в местном вузе, начала сниматься за границей и подарила мужу двоих сыновей. Занятость была сумасшедшая, но Волга, несмотря на это, продолжала работать в России.Многие помнят, что актриса успела сняться в фильме "Татьянин день", сериале "Склифосовский" и других известных проектах. Кроме того, в 2008 году Дарья стала первой ведущей "Давай поженимся" и пробыла в этой роли несколько месяцев – до тех пор, пока ее не сменила Лариса Гузеева. До 2014 года звезда хотя бы изредка радовала поклонников своим присутствием на экранах, а потом на несколько лет пропала с радаров.Дарья Волга взяла творческий перерыв вскоре после рождения второго сына. В результате актриса не снималась в кино около 4 лет. В 2018 году Дарья снова начала появляться на экранах, а позже срежиссировала собственный короткометражный фильм "Вода". Семья актрисы надолго перебралась в родной Киев.Сейчас, в свои 47 лет, первая ведущая "Давай поженимся" по-прежнему занимается творчеством и посвящает себя семье. Судя по всему, в личной жизни у Дарьи нет никаких проблем. Она удачно вышла замуж и счастлива с супругом, которого тоже вдохновила заняться актерством. Андрей начал свой путь в киноиндустрии почти в 40 лет и успел сняться в нескольких проектах. Например, в фильме "Битва за Севастополь".