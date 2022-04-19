Сезон весеннего половодья идёт полным ходом, но ситуация, как говорят в МЧС, постепенно налаживается. Уровень воды в малых реках идёт на спад. Так, за сутки, на реке Колокша вода ушла на 39 см. А

Сезон весеннего половодья идёт полным ходом, но ситуация, как говорят в МЧС, постепенно налаживается. Уровень воды в малых реках идёт на спад. Так, за сутки, на реке Колокша вода ушла на 39 см. А вот ситуация с крупными реками остаётся без изменений – уровень воды растет. Например, на Клязьме вода поднялась на на 20 см.