На каких условиях возможна передача главного храма владимирской земли? Росимущество...

На каких условиях возможна передача главного храма владимирской земли?Росимущество прокомментировало обращение епархии по поводу реституции Успенского кафедрального собора. Это официальный ответ на запрос ГТРК "Владимир".В межрегиональном управлении федерального ведомства напомнили: Успенский собор священнослужители запрашивают в рамках федерального закона № 327. Заявление владимирской епархии о передаче в безвозмездное пользование памятника ЮНЕСКО сейчас находится на рассмотрении в Росимуществе. Между тем, отмечают в управлении, решение о передаче церкви Успенского собора может быть принято в случае перемещения Владимиро-Суздальского музея-заповедника на новые площади. Напомним, общая площадь памятника - свыше семисот квадратных метров. О намерении вернуть собор в безвозмездное пользование митрополит Тихон заявил в начале апреля. По словам владыки, одной из причин стало удручающее состояние всемирно известного храма.