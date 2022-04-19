Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Александровском районе. Пожар произошел во вторник утром, 19 апреля в СНТ «Сказка». Огнеборцы прибыли слишком поздно. Весь дом был охвачен пламенем.

Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Александровском районе. Пожар произошел во вторник утром, 19 апреля в СНТ «Сказка». Огнеборцы прибыли слишком поздно. Весь дом был охвачен пламенем. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 60 кв. м. В сгоревшем доме обнаружили погибшего. Его личность устанавливают. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 8 человек