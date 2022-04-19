Во Владимире 18 апреля в 16:30 на проспекте Ленина, около остановки общественного транспорта «улица...

Во Владимире 18 апреля в 16:30 на проспекте Ленина, около остановки общественного транспорта «улица Пугачева», произошла авария с вылетом на пешеходную зону.По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в сторону центра Владимира, допустил выезд на встречную полосу, а потом и на тротуар. В ДТП пострадал 22-летний пассажир легковушки. С травмой головы он был госпитализирован в «Красный Крест».Фото: Подслушано во Владимире