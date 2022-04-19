«Так благоустроено новое кладбище в Игумново, которое ждали более 10 лет», – рассказывают жители...

«Так благоустроено новое кладбище в Игумново, которое ждали более 10 лет», – рассказывают жители Ковровского района.В деревне Игумново Ковровского района затопило кладбище. Долгожданный объект, который проектировали и строили около 3-х лет. В общей сложности из бюджета потрачено более 50 млн рублей. Но, как оказалось, до мест захоронений нет даже нормальной дороги. Асфальтировка только рядом с могилами.Как сообщает инфопортал ГородКовров, новую территорию захоронений горожане ожидали давно. Жителям пообещали, что в отличие от прежних кладбищенских территорий в Игумново всё будет цивилизованно и пристойно. С ливневыми стоками на новом кладбище действительно беда. Борозды, которые, вероятно, должны были стать проходами между захоронениями, сейчас превратились в каналы, реки и озёра. Остаётся надеяться, что до уплывающих с кладбища гробов дело не дойдёт. Там, где асфальт имеется, бордюрные камни уже “поехали”. Разваливаются и ограждения контейнерных площадок, которые вряд ли устоят до конца года.Видео: http://gorodkovrov.ru/Фото: Кирилл Жаворонков