Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено дело по иску о компенсации морального вреда, взыскании...

Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено дело по иску о компенсации морального вреда, взыскании расходов на лечение и судебных расходов.Истец пояснил, что получил травму в процессе товарищеского хоккейного матча. Во время борьбы за шайбу клюшка одного из игроков команды противника попала ему под защитное стекло (визор) в правый глаз, а также рассекла кожу под глазом. В момент удара зрение сразу пропало. Скорой медицинской помощью он был доставлен в отделение больницы, где был произведен осмотр и сделана операция на правый глаз. После операции была установлена 100% потеря зрения правого глаза. Затем следовало длительное лечение. В результате полученной травмы и длительного нахождения на лечении он потерял работу, вынужден был выйти на пенсию по заключению медицинской комиссии. По обстоятельствам получения им травмы, была проведена проверка, по итогам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.Виновник какой-либо помощи ему не оказывал и не предлагал, не извинился за случившееся. Истец оценил компенсацию морального вреда в 2 миллиона рублей. Кроме того, с ответчика он просил взыскать 13500 рублей, потраченные на лечение, а также расходы на представителя в общей сумме 48500 рублей. Представитель истца отметил, что со стороны ответчика во время игры было нарушение правил, а именно он играл высоко поднятой клюшкой, что не допускается.Ответчик на требования истца не согласился. Считает, что травма - случайность во время игры, то есть невиновное причинение вреда. А также что истец должен был осознавать тот факт, что данный вид спорта является травмоопасным, в котором во время проведения спортивного состязания правилами разрешены потенциально травмоопасные действия.Изучив обстоятельства дела, суд установил факт получения истцом травмы, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью, непосредственно во время игры в хоккей, от действий ответчика. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскал денежную компенсацию морального вреда в связи с причинением истцу вреда здоровью во время игры в хоккей в размере 250000 рублей, судебные расходы на представителя в размере 25000 рублей, сообщает пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда.При этом в удовлетворении требования о возмещении расходов, вызванных повреждением здоровья, в размере 13500 рублей суд отказал, поскольку пострадавший, обладая правом на бесплатное получение медицинских услуг, доказательств необходимости проведения платных исследований и невозможности получения указанных услуг в рамках обязательного медицинского страхования суду не представил.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: Pexels.com