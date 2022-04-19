Инцидент произошел в январе.

Во вторник, 18 апреля, в Гусь-Хрустальном оштрафовали частную клинику, сотрудники которой поставили неверный диагноз. Такая ошибка привела к смерти пациента. Об этом сообщает пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда.Инцидент произошел 13 января 2021 года. После осмотра в частной клинике пациента госпитализировали. Позже работники клиники обследовали его и поставили диагноз. Его перевели в терапевтическое отделение. Вечером того же дня пациент умер. Оказалось, у него две злокачественных заболеваний внутренних органов.Суд не установил нарушений в действиях врачей, он учел характер страданий истца, возраст погибшего, а также степень вины медработников. В пользу родственника взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.