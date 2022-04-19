Через суд он взыскал с обидчика 275 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном хоккеист лишился глаза после удара клюшкой. Через суд он взыскал с обидчика 275 тысяч рублей.Первоначально спортсмен требовал с игрока противоположной команды более 2 млн рублей. Однако судья лишь частично удовлетворил его требования.Итак, во время борьбы за шайбу оппонент слишком высоко поднял клюшку, которая угодила в глаз. Пострадавшего госпитализировали, но медики не смогли спасти зрение гусевчанина. Мужчине пришлось уволиться с работы и досрочно выйти на пенсию.Во время процесса ответчик заверял Фемиду, что всему виной несчастный случай. Мол, у него не было умысла нанести противнику травму. Да и трус не играет в хоккей. Однако его доводы не убедили правосудие.В результате суд взыскал с него 250 тысяч рублей моральной компенсации и судебные издержки.