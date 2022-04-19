В Ковровском районе затопило недавно открытое кладбище в деревне Игумново. В сети появилось...

В Ковровском районе затопило недавно открытое кладбище в деревне Игумново. В сети появилось видео... Как сообщает интернет-портал "ГородКовров", территория нового некрополя превратилась в болото, которое пересекают многочисленные колеи и каналы с водой.Кресты покосились, бордюрные камни подмыло. Напомню, что новое кладбище в Игумново официально открыли 2 февраля этого года. Как нам заявили в администрации города Коврова, на текущий момент завершена лишь часть запланированных работ по благоустройству территории, в ближайшем будущем здесь должна появиться и ливневая канализация.Александр Королев, и.о. начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова:- Введена одна очередь в феврале месяце, в зимний период времени. Планировка и уборка снега для новых захоронений происходила в феврале. В этот период грунт под снегом был мягкий, непромерзший. Еще четыре очереди будет строительства. В соответствии с проектом там планируется и ливневая канализация, и очистные сооружения.