Два человека пострадали в ДТП в Петушинском районе. Авария с участием трех автомобилей произошла на 100 км трассы М-7 «Волга» во вторник, 19 апреля. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД

Два человека пострадали в ДТП в Петушинском районе. Авария с участием трех автомобилей произошла на 100 км трассы М-7 «Волга» во вторник, 19 апреля. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» 1976 года рождения осуществлял движение по левой полосе в сторону города Владимира, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного