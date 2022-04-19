Мужчина пострадал в ДТП в Петушинском районе. Авария произошла на 100 км трассы М-7 «Волга» во вторник, 19 апреля. Внедорожник врезался в машину по ремонту дорог, а в него влетел легковой

Мужчина пострадал в ДТП в Петушинском районе. Авария произошла на 100 км трассы М-7 «Волга» во вторник, 19 апреля. Внедорожник врезался в машину по ремонту дорог, а в него влетел легковой автомобиль. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировку пострадавшего и смыв топлива. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!