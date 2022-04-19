Памятник ЮНЕСКО передадут церкви только в случае переезда Владимиро-Суздальского музея-заповедника из здания храма на новые площади.

Росимущество прокомментировало обращение Владимирской епархии по теме передачи Успенского собора в собственность РПЦ. Об этом сообщают наши коллеги изДуховенство заявило о правах на святыню в рамках закона о реституции. Обращение находится на рассмотрении.Наследие ЮНЕСКО передадут церкви только в случае переезда Владимиро-Суздальского музея-заповедника из здания храма на новые площади.Ранее, говоря о желании вернуть объект культурного наследия в безвозмездное пользование митрополит Тихон , что одной из причин такого поступка стало удручающее состояние памятника белокаменного зодчества.В свою очередь, гендиректор ВСМЗ против передачи собора.