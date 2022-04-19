В этом году Пасху в России отметят 24 апреля. Жители Владимирской области активно закупаются продуктами. По этому случаю Роспотребнадзор выпустил памятку, посвященную тому, как правильно

В этом году Пасху в России отметят 24 апреля. Жители Владимирской области активно закупаются продуктами. По этому случаю Роспотребнадзор выпустил памятку, посвященную тому, как правильно выбирать продукты к Пасхе. Например, при покупке яиц стоит обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Не стоит пренебрегать и условиями хранения. А вот при выборе творога важное