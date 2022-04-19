Подвиг защитников Отечества – в сердцах навсегда. Служение Родине стало смыслом жизни и для нашего...

Подвиг защитников Отечества – в сердцах навсегда. Служение Родине стало смыслом жизни и для нашего земляка – майора Павла Якимкина. Память Героя России почтили в его родной Ставровской школе. Мемориальные торжества приурочили ко дню рождения разведчика.На этом фото ему навсегда 32.Наш земляк Павел Якимкин погиб при выполнении специальных боевых задач. Звание Героя России- за проявленное мужество и героизм- присвоено Павлу Борисо посмертно. "Закрытым" указом Президента. Будущий майор, разведчик учился в Ставровской школе. В 2015-ом году на учебном заведении была установлена мемориальная доска. Ежегодно, в апреле проходят встречи, посвященные памяти Героя России.Дарья Булич, ученица 10 класса Ставровской средней школы:- Это ученик из нашей школы. Таких людей очень мало, я считаю. Мы все должны на него равняться, особенно мужское поколение.- Не каждый человек способен пойти на такой подвиг. Он был в большом количестве горячих точек. Это проявление настоящего патриотизма, героизма, для нашей страны. Поэтому дети всегда должны помнить об этом, они всегда должны знать своих героев и брать пример с них.Почтить память Павла Якимкина пришли глава Ставрово, представители организации "Боевое братство", друзья, педагоги и ученики Ставровской средней школы.Сергей Ставер, начальник владимирского областного отделения организации "Боевое братство":- Это происходит традиционно, ежегодно мы бываем на могиле и Якимкина Павла Борисовича, и не только у него, а у тех ребят, которые, выполняя свой воинский долг,похоронены на нашем городском кладбище. Память сильнее времени, вот поэтому мы здесь.Разведчик Павел Якимкин об армии мечтал всегда. Его отец был военнослужащим. Родился будущий Герой в Семипалатинске. А в 1991-ом году семья переехала в Ставрово. Директор Лариса Никишина вспоминает, семиклассник Павел сразу влился в коллектив. Стал лидером.- Каким был Павел? Он был очень порядочным. Вот вы понимаете, наверное, это очень важная черта. Он был очень хорошим товарищем, хорошим другом, он был надежным, он был очень надежным человеком. И что бы не случалось - хорошее, плохое - в любом случае мы всегда могли на него надеяться.Сейчас на базе Ставровской школы организован детский военно-патриотический потешный полк. Он носит имя Павла Якимкина. Многие ставровские мальчишки, будущие защитники Отечества, состоят в этом объединении. В Ставрове мечтают, что светлое имя Героя, истинного сына России в будущем будет носить и его родная школа.Евгений Беляев, Александр Чунаев.Вести "Владимир"