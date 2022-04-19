В Суздале 34-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. По версии следствия, в ночью 28 февраля 2022 года мужчина и его сожительница были дома и употребляли спиртное. В ходе

В Суздале 34-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. По версии следствия, в ночью 28 февраля 2022 года мужчина и его сожительница были дома и употребляли спиртное. В ходе распития алкоголя между ними произошел словесный конфликт. На фоне возникшей неприязни мужчина взял нож и нанес женщине не менее 3 ударов в область лица и