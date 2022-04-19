В Суздале 34-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. По версии следствия, в ночью 28 февраля 2022 года мужчина и его сожительница были дома и употребляли спиртное. В ходе
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2022-v-suzdale-muzhchinu-obvinyayut-v-ubijstve-sozhitelnicy.html" target="_blank">В Суздале мужчину обвиняют в убийстве сожительницы</a> - В Суздале 34-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. По версии следствия, в ночью 28 февраля 2022 года мужчина и его сожительница были дома и употребляли спиртное. В ходе
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2022-v-suzdale-muzhchinu-obvinyayut-v-ubijstve-sozhitelnicy.html]В Суздале мужчину обвиняют в убийстве сожительницы[/url] - В Суздале 34-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы. По версии следствия, в ночью 28 февраля 2022 года мужчина и его сожительница были дома и употребляли спиртное. В ходе