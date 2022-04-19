Ущерб насаждениям превысил 550 тысяч рублей.

Суздальские полицейские возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса. Ущерб насаждениям превысил 550 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, противоправный факт выявлен сотрудниками УФСБ.«В сентябре прошлого года 57-летний житель Ковровского района, не имея лицензии, вырубил на территории Суздальского района 35 берёз и сосен. Полученную древесину он планировал продать», - поделились скудными подробностями истории в полиции.Расследование продолжается.