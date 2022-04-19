Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Пятый прибыл Бомбоубежища и обстрелы...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Пятый прибылБомбоубежища и обстрелы остались в прошлом. Пятый эшелон переселенцев из Донбасса встретили во Владимире.- Медчат 33Теперь проблему записи ко врачу можно решить. В чате Telegram. Как он работает в нашем регионе?- Парковые выборыНесколько владимирских общественных пространств могут получить вторую жизнь. Как облик областного центра способны изменить сами жители?