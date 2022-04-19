Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Карабаново 2.0? В городе Карабанове, вместо старой...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Карабаново 2.0?В городе Карабанове, вместо старой ткацкой фабрики может появиться производство микроэлектроники. Глава региона побывал в Александровском районе.- Две эпохиОт первого крестьянского беспроводного утюга до привычных советскому гражданину предметов. Закулисье музея деревенского быта и СССР в селе Крутово- Русскому джазу- один век!И мастер-классы от лучших джазменов страны. Музыкальные импровизации во Владимире.