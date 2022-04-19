Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Карабаново 2.0?
В городе Карабанове, вместо старой...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Карабаново 2.0?
В городе Карабанове, вместо старой ткацкой фабрики может появиться производство микроэлектроники. Глава региона побывал в Александровском районе.
- Две эпохи
От первого крестьянского беспроводного утюга до привычных советскому гражданину предметов. Закулисье музея деревенского быта и СССР в селе Крутово
- Русскому джазу- один век!
И мастер-классы от лучших джазменов страны. Музыкальные импровизации во Владимире.