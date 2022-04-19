К проверкам лесопользователей привлечено более 400 лесных инспекторов. За нарушения предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.

Во Владимирской области 18 апреля объявили о начале пожароопасного сезона, который продлится до 18 октября. Об особенностях периода рассказал директор департамента лесного хозяйства Евгения Малышева.«Каждый житель региона должен понимать, что лес – это хрупкая экосистема. К сожалению, в 95% случаев причиной пожара является неосторожное обращение с огнём. За прошлый год в регионе был ликвидирован 101 пожар на 71 га», – подчеркнул глава ведомства.В 2022 году на борьбу с возгораниями выделено 101,7 млн рублей. Кроме того, запланировано приобретение лесопожарной техники и оборудования на 64 млн рублей.«Мы закупили дополнительно 20 камер к уже существующим 30, и теперь покрытие составляет более 50% территории. Это, конечно, поддержка нашей авиабазы – уникального звена нашей мониторинговой составляющей, которого нет ни в одном регионе ЦФО», – отметил Малышев.Для тушения лесных пожаров сформировано 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц спецтехники: автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы.На землях намечена установка 562 аншлагов и 841 шлагбаума, устройство 371 места отдыха и 2814 км минерализованных полос, строительство 16 км и ремонт 150 км лесных дорог противопожарного назначения.К проверкам лесопользователей привлечено более 400 лесных инспекторов. За нарушения предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.