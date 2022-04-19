В августе 2021 года в Областную клиническую больницу поступил 54-летний житель Владимирской...

В августе 2021 года в Областную клиническую больницу поступил 54-летний житель Владимирской области, перенесший годом ранее инфаркт миокарда и проходивший лечение острой стадии болезни в районной больнице. Врачи ОКБ должны были оценить состояние сердечной мышцы и определить дальнейшую тактику лечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.В ходе ультразвукового исследования сердца врачи установили, что инфаркт миокарда завершился тяжёлым изменением сердечной мышцы, снижением насосной функции, которая неизбежно должна была завершиться развитием инвалидизирующей сердечной недостаточности. В случае такой дисфункции миокарда в ближайшем будущем пациент вряд ли смог бы самостоятельно себя обслуживать. При этом самочувствие мужчины оставалось удовлетворительным и, по его словам, ничто не предвещало такого развития событий.Пациента срочно проконсультировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Федеральные эксперты, оценив данные, представленные лечащим врачом-кардиологом кардиологического отделения №1 Ольгой Улыбиной и заведующей кардиологическим отделением №1 Екатериной Крюковой, пришли к выводу, что мужчина нуждается в трансплантации сердца. В начале апреля этого года в федеральной клинике ему успешно пересадили донорское сердце.Это далеко не единственный случай командной работы врачей ОКБ и федеральных клиник. Центр телемедицинских консультаций работает в областном медучреждении уже седьмой год, и за это время доказал свою эффективность. Под руководством заведующей телемедицинским центром ОКБ, доктора медицинских наук Майры Булановой специалисты проводят совместные консультации пациентов, обсуждают клинические рекомендации, формируют план обследования и коррекции лечения.Фото: https://avo.ru/