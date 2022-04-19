Процедура проводится по направлению врача по полису ОМС.

В 2021 году отдел молекулярно-генетических исследований владимирского онкодиспансера сделал более 1300 анализов. Метод диагностики позволяет выявить предрасположенность к раковым заболеваниям, обнаружить мутации и определить чувствительность опухоли к препаратам, что повышает эффективность терапии. Ранее обследования проводились за пределами Владимирской области.«За год проведено 1357 анализов на семь онкогенов. В конечном счёте это помогает повысить эффективность лечения, увеличить продолжительность жизни пациента и улучшить качество его жизни», - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики Светлана Селуянова.Светлана Владиславовна добавила, что процедура проводится по направлению врача по полису ОМС. Местные специалисты прошли обучение в одном из столичных онкоцентров. Спектр молекулярно-генетических исследований планируется расширить.