В начале выпуска о главной теме дня. Этим утром Владимирская область приняла очередную группу...

В начале выпуска о главной теме дня. Этим утром Владимирская область приняла очередную группу вынужденных переселенцев с Украины. Пятый по счёту эшелон прибыл на железнодорожный вокзал Владимира. Сколько человек воспользовались "коридорами жизни"? Какая помощь им требуется? Все подробности - в репортаже Марии Платанюк.На локомотиве спецсостава (он выехал из Таганрога в полночь) - буква Z. "Zа Россию" - белой краской. В эшелоне - 313 человек. Старики, женщины, дети. Елена Шаблий выходит из вагона при помощи волонтёров. Её бережно пересаживают в инвалидную коляску. По словам Елены Григорьевны, родной Мариуполь украинские военные превратили в ад на земле. Главная мечта - увидеть родных. Они в России. Где-то под Костромой. Об этом узнала, когда лежала в больнице в Новоазовске.Елена Шаблий, жительница г. Мариуполя:- Потеряла полтора месяца назад детей. Не знала, где они и что с ними, не знала вообще о том, что они живы. Приехали волонтёры. И парень один, волонтёр, нашёл мне детей моих. Представляете! Детей нашёл. У меня на этом свете только двое детей и внук. Всё. Больше никого! Муж погиб под завалами.Многие из города, который, по сути, стал форпостом украинских националистов, выбирались на свой страх и риск. Как семья Снежаны.Снежана, жительница Мариуполя:- В подвале сидели, дверь завалило. Ложка каши, глоток воды.В оперативном штабе отмечают: практика приёма вынужденных переселенцев уже отработана.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области, руководитель опертивного штаба:- Слаженно работают сотрудники всех служб, УВД, добровольцы. С самого утра встречают, помогают довести до автобусов. Люди будут доставлены, накормлены. Каждому будет оказана необходимая помощь.Сергей Полузин, председатель контрольного комитета администрации Владимирской области:- Это очень сильно натерпевшиеся. Уже прошедшие определённые трудности на пунктах пропуска. Категория людей, которые настрадались.У Елены Болтовой родственники остались в ЛНР и ДНР. Кто-то из близких сейчас на стороне Украины. Связи с ними нет. За спасение Елена с детьми благодарит Россию.Елена Болтова, жительница г. Мариуполя:- Выбирались своим ходом. Коридоры не давали. Помощи со стороны Украины не было. Пока ДНР, Россия не зашли, помощи никакой не давали.Свою кошку Екатерина Зурнаджи называет талисманом. Любимица сидела вместе с ними в бомбоубежище. С ней не расстаются. И с ней начнут новую жизнь.Екатерина Зурнаджи, жительница г. Мариуполя:- Путешествуем по школам, по садикам вместе с ней. Она спокойна. Все её гладят. Это наш антистресс.- Наши родители поехали, забрали нас. Ехали под обстрелами. После того, как ДНР нас освободили. Это было очень страшно. Наши ж нас.А овчарка Альфа, по сути, спасла всю семью Сивоконь. Бесстрашная собака выводила людей из Мариуполя. Ещё одна спасительница - лайка - погибла, рассказывает Владимир Сивоконь.Владимир Сивоконь, житель г. Мариуполя:- По болотам шли, в обход. Мы сами с порта. По балке шли. Эти стреляли с двух сторон. Начали по нам стрелять. Как самолёт летит, начинает дрожать.В этой семье ранены многие. По словам Владимира, у самого нет половины бедра - осколочное. Ранен сын, престарелая мама. Елене Александровне осколки "зацепили" лицо.Елена Шевченко, жительница г. Мариуполя:- 12 километров мы по болоту тикали. Это ужас. Боженька вмешался.Любовь Сивоконь, жительница г. Мариуполя:- Здоровья Путину! Пусть восстанавливает город Мариуполь. Мы его любим.Вынужденных переселенцев доставляют в пункты временного размещения. Точки назначения - Гусь-Хрустальный, Вязники, Гороховец, Киржач, Суздаль, Камешковский, Ковровский, Юрьев-Польский районы. Их обеспечат горячим питанием, вещами. Окажут психологическую поддержку. Важнейшее направление - поиск родственников.Ольга Папушкина, главный инспектор управления социальной защиты по г. Владимиру:- Они очень хотят помыться. Ни о чём не хотят думать. Просто хотят отдохнуть. Не мылись неделями. А потом уже документы. И всё остальное будем думать. Вот сейчас женщина в Камешково отправила. Просила телефон. Дадим. Если это ближайшая область. Будем просить, чтобы вместе.Помочь могут все неравнодушные жители области. Контактные телефоны пунктов временного размещения есть на сайте администрации региона.После карантина дети из ДНР и ЛНР пойдут в школы и детские сады. Желающим взрослым обязательно помогут в трудоустройстве. В глазах у каждого из этих людей - надежда. На МИР, ЗАЩИТУ И БУДУЩЕЕ.Мария Платанюк, Екатерина Гусева. "Вести-Владимир"